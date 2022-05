Massimo Braganti nominato direttore generale della Usl 1

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - "Nella fase di riorganizzazione della Usl 1, e nell'ambito della gestione della sanità nel periodo post emergenza pandemica, Massimo Braganti, con la sua esperienza in ambito di sanità territoriale, è stato individuato come Direttore Generale della stessa Usl 1". Lo rende noto un comunicato della Regione.

"La nomina di Braganti - è detto nel comunicato - si inserisce in un più ampio riassetto delle managerialità della sanità regionale volto al miglioramento dei servizi al cittadino ed all'ottimale utilizzo dei professionisti disponibili". (ANSA).