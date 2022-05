Sorpreso a rubare nel supermercato dove lavora, denunciato

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - Il dipendente di un supermercato è stato denunciato dalla polizia dopo essere stato sorpreso a rubare nello stesso esercizio commerciale nel quale lavorava.

Gli agenti, a seguito di una chiamata al numero di emergenza, sono intervenuti in un supermercato di Ponte Felcino a Perugia, dove era stato segnalato il furto.

L'addetto alla sicurezza ha riferito ai poliziotti di essere arrivato sul posto di lavoro prima del solito e di aver notato un dipendente del supermercato che caricava all'interno di un veicolo alcuni prodotti. Gli agenti, a quel punto, hanno identificato l'uomo, italiano, di 35 anni, che avrebbe ammesso - secondo quanto riferisce la questura - di aver preso dal supermercato un barbecue e un gazebo e di averli caricati sulla sua auto. Da un controllo più approfondito del veicolo, gli agenti hanno trovato, oltre agli oggetti dichiarati dal 35enne, anche altri prodotti per la pulizia della casa dei quali il direttore del negozio aveva segnalato la sparizione. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato e la refurtiva è stata riconsegnata al titolare dell'attività. (ANSA).