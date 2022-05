Militare esercito muore per ribaltamento muletto

(ANSA) - NARNI (TERNI), 18 MAG - Un sottufficiale dell'Esercito di 49 anni è morto in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto al Deposito munizioni ed esplosivi 'Mario La Barbera' di Nera Montoro, a Narni.

Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato schiacciato dal ribaltamento di un muletto mentre era impegnato in alcune attività. L'incidente sarebbe avvenuto nella serata di ieri, mentre il corpo è stato ritrovato stamani da alcuni colleghi.

Inutili i soccorsi.

Sul posto, oltre ai carabinieri, il personale del Servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Usl Umbria 2 per gli accertamenti del caso. (ANSA).