Traffico bloccato tra Fabro e Orvieto per incendio autocarro

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 17 MAG - Traffico bloccato tra Fabro e Orvieto, lungo l'A1 in direzione sud, dopo che un autotreno è andato in fiamme nel primo pomeriggio. Il conducente è sceso dal mezzo - adibito al trasporto di mais - e non ha riportato lesioni.

Sul posto è presente la polizia stradale di Orvieto, che ha provveduto a mettere in sicurezza gli automobilisti in transito bloccando il traffico. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Autostrade per l'Italia segnala una coda nel tratto interessato. (ANSA).