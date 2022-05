Ricevuto in Regione l'ambasciatore della Danimarca in Italia

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAG - È stato ricevuto nella sede della Giunta regionale, a Palazzo Donini, l'ambasciatore della Danimarca in Italia, Anders Carsten. Durante l'incontro istituzionale con la presidente della Regione, Donatella Tesei, al quale era presente anche l'assessore allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, sono state affrontate varie tematiche, tra cui la digitalizzazione, la transizione green e l'impatto del turismo correlato allo sviluppo delle infrastrutture.

Successivamente, l'ambasciatore danese, accompagnato dall'assessore Fioroni, ha incontrato il sindaco di Perugia, Andrea Romizi. Centrale, nel colloquio, è stato il tema del Pnrr e i progetti ad esso collegati; si è discusso, inoltre, di digitalizzazione, smart city e infrastrutture.

L'assessore regionale allo sviluppo economico, nel ringraziare personalmente l'ambasciatore Anders Carsten, riferisce che si è dimostrato fin da subito un grande estimatore della cultura umbra. "Lo spirito con cui abbiamo allacciato questo rapporto - rileva - nasce della stima reciproca e dalla volontà di condivisione ed è proprio questo il terreno fertile su cui far crescere le basi per un futuro solido, duraturo e prospero".

Per l'assessore, gli incontri insieme alla presidente della Regione e in seguito con il sindaco di Perugia ne sono la dimostrazione: infatti, oltre ad aver condiviso sinergicamente le buone pratiche, si sono aperte le porte a tutte quelle possibili soluzioni che solo un confronto costruttivo poteva fornire. "Oggi - rileva - possiamo dire di aver individuato un nuovo percorso, un percorso che è stato scelto di intraprendere insieme e che insieme scopriremo dove ci porterà". (ANSA).