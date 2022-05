Bori (Pd), bene ripristino della mobilità notturna a Perugia

"Intendo esprimere pubblicamente un vivo apprezzamento per il ripristino del Servizio di mobilità notturna che, a partire dal prossimo mese di giugno, riprenderà il via nella città di Perugia e, per la prima volta, anche a Terni e Narni. Così come annunciato con soddisfazione dai rappresentanti della Sinistra Universitaria- Udu, 'Adibus', sarà gratuito e attivo in via sperimentale durante tutti weekend, a partire dalle ore 21, nei mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre". Lo afferma Tommaso Bori (Pd). "Si tratta - prosegue, in una nota - di un successo che premia il lavoro che abbiamo condotto al fianco degli studenti, riuscendo a portare questa istanza in tutte le sedi istituzionali, da quelle universitarie, a quelle cittadine e regionali. Spiace dover costatare che l'iniziativa è stata resa possibile grazie ad una iniziativa meritoria intrapresa dall'Agenzia del diritto allo studio (Adisu) senza il sostegno della Regione e del Comune di Perugia come avvenne in passato". "Ritengo altrettanto importante - conclude - proseguire questo impegno, affinché la Giunta regionale, così come ho chiesto in una mozione presentata presso l'Assemblea legislativa, si impegni affinché anche l'abbonamento unico per la mobilità studentesca, a 50 euro, diventi una realtà. Il tema della mobilità rimane infatti una delle misure più sentite dalla comunità studentesca con evidenti ricadute positive sia in termini di politiche reali di sostegno al diritto allo studio ma anche di tutela dell'ambiente e della sicurezza dei nostri giovani".