"Io amo il mare dell'Umbria",al via la campagna promozionale

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAG - Prende il via da domenica 15 maggio la nuova campagna promozionale della Regione, "Io amo il mae dell'Umbria".

"L'originale ed impattante concept, introdotto per la prima volta nel 2021, torna a caratterizzare la nuova campagna di comunicazione integrata, ideata da Armando Testa in Tv e sul web, per promuovere il turismo nella regione": lo annuncia l'assessore alla Cultura e al Turismo, Paola Agabiti, sottolineando che "con la nuova campagna di promozione si è voluto rendere omaggio a ciò che contraddistingue la nostra meravigliosa regione".

"Dalle sue bellezze naturali ai suoi tesori artistici, dalle sue tradizioni secolari ai suoi incantevoli borghi - rileva - vogliamo partire per promuovere un'immersione totalizzante in una terra tutta da scoprire e da assaporare. Nella consapevolezza che l'Umbria chiede uno sguardo attento e un lento perdersi nei suoi innumerevoli e multiformi paesaggi.

Riprendiamo a vivere e a convivere, dopo anni difficili e complessi. È il momento di ripartire tuffandosi in una terra vera ed autentica".

Conosciuta come "il cuore verde d'Italia", l'Umbria è la sola regione del centro Italia priva di sbocchi sul mare: "questa nozione - spiega l'asssessore - è alla base del paradosso su cui si sviluppa la creatività della campagna. Pur non avendo il mare, con la sua natura straordinaria, i suoi borghi secolari e le tante attività che si possono praticare, visitare l'Umbria è una profonda immersione in esperienze che inebriano i sensi. Un vero e proprio tuffarsi nei tanti 'mari' che vanta questa splendida regione: mari di storia, di arte, di cammini, di musica, di sport e di natura. Mari di cui è impossibile non innamorarsi. La trasposizione creativa del concept è dunque il tuffo ideale, immaginario, di una ragazza che volteggiando in aria visualizza i paesaggi, i luoghi e le attività che rappresentano il mare dell'Umbria, e che si conclude con l'ingresso in un prato fiorito, metafora delle emozioni che regala l'immergersi in questo territorio unico".

La campagna proseguirà in radio, stampa e nei principali Paesi europei e in Usa sul web da giugno. La produzione è stata affidata ad Armando Testa Studios con la regia di Augusto Storero. (ANSA).