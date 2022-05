Bus elettrico da 18 metri sulle strade di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - Test di un bus elettrico di 18 metri sulle strade di Perugia. Si è svolto alla presenza del direttore operativo di Busitalia (Gruppo FS italiane) Alessio Cinfrignini e del sindaco Andrea Romizi.

L'autobus è un E-Way Full Electric, già impiegato in Olanda dalla azienda Q.Buzz (controllata al 100% da Busitalia) sulle strade di Groningen e Utrecht. Ha un motore elettrico con potenza 160-200kiloWatt ed è dotato di batterie Lto conformi allo standard europeo R100-2 che si possono combinare; la scelta del numero consente di adattare il veicolo ai requisiti di autonomia richiesti dal servizio in cui è impiegato.

Varie sono le soluzioni di ricarica, spiega Busitalia in una nota: notturna lenta e quella rapida con pantografo fatta normalmente al capolinea in circa 10 minuti con la flash charge a 450 kW che permette la ripartenza del veicolo con la batteria al 100%.

A Perugia l'innovativo bus zero emissioni è stato sottoposto a quello che viene definito un vero e proprio test di utilizzo sul campo, sperimentando le sue prestazioni in un contesto urbano sui generis, come quello della città, caratterizzato dalla concomitante presenza di vie di comunicazione a scorrimento veloce e di strade più tortuose.

Busitalia ha annunciato che continuerà a sperimentare sul campo diverse tipologie di veicoli elettrici. L'obiettivo è verificare i livelli di prestazioni e di autonomia di percorrenza comparata ai servizi urbani attualmente svolti con mezzi alimentati a gasolio. Gli autobus elettrici sono infatti considerati una svolta sul versante della mobilità sostenibile.

