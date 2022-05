Aggredisce la compagna, arrestato per tentata violenza sessuale

(ANSA) - SAN GIUSTINO (PERUGIA), 12 MAG - Avrebbe aggredito la compagna di 51 anni, un uomo di 38 arrestato dai carabinieri, a San Giustino, per tentata violenza sessuale.

E' successo nella notte tra martedì e mercoledì. Erano da poco passate le 21, quando al numero di emergenza 112 della centrale operativa di Città di Castello è arrivata una richiesta di soccorso da parte di una donna che in forte stato di agitazione richiedeva un intervento dei carabinieri a seguito di un'aggressione subita dal suo compagno convivente.

Giunti sul posto i militari hanno trovato la donna che lamentava dolori al costato e ad un braccio. La stessa ha riferito di essere stata aggredita dal convivente - entrambi sono stranieri - dopo un approccio intimo che lei aveva rifiutato. Lo stesso 38enne presentava alcuni graffi al viso, che verosimilmente - hanno riferito i carabinieri - gli erano stato procurati dalla 51enne nel tentativo di sottrarsi alla violenza.

Medicati entrambi da personale del 118, la donna è stata giudicata guaribile con una prognosi di sette giorni per le percosse subite; molto più lieve la prognosi dell'uomo, di un solo giorno, per i graffi riportati sul viso. (ANSA).