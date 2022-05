In calo ulteriore gli attuali positivi al Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAG - Scendono ancora e si avvicinano a quota 10 mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria. In base ai dati della Regione aggiornati a martedì sono infatti 10.187, 282 in meno di lunedì. I ricoverati in ospedale sono 212, due in più, con quattro posti occupati nelle terapie intensive (invariati).

Nell'ultimo giorno non sono stati registrati altri morti per il virus, mentre i nuovi casi sono stati 861 e i guariti 1.143.

Analizzati 5.437 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 15,8 per cento (era 24,1 lunedì e 16 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).