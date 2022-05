Assisi intitola piazze ad agenti uccisi in servizio

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAG - Due piazze di Assisi, nella frazione di Palazzo e a Santa Maria degli Angeli, saranno intitolate i poliziotti vittime delle stragi di Via D'Amelio e Capaci e all'assistente della polizia di Stato Luca Benincasa, ucciso sul raccordo Perugia-Bettolle da criminali in fuga dopo una rapina in banca, nel marzo 2002. Alla cerimonia, in programma l'11 maggio, parteciperà anche il capo della Polizia, prefetto Lamberto Giannini.

L'Amministrazione comunale di Assisi intende così ricordare il sacrificio dei nove agenti della Polizia di Stato per lo Stato, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina e Luca Benincasa, tutti insigniti della Medaglia d'Oro al Valor Civile. (ANSA).