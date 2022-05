Tre casi di variante Omicron 5 in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAG - Il Laboratorio di microbiologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia diretto dalla professoressa Antonella Mencacci, continua a monitorare l'evoluzione delle varianti del virus Sars-CoV-2: dall'ultimo sondaggio condotto dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali è emerso che su 54 campioni analizzati in Umbria, in tre è stata riscontrata la variante Omicron 5. Lo rende noto l'assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, spiegando che i 54 campioni sono selezionati in modo casuale e provengono da cittadini residenti nell'area del capoluogo.

"È importante segnalare - aggiunge - che nessuno di questi soggetti è ricoverato e non manifestano sintomatologia particolare rispetto a quella provocata dalle varianti già note". (ANSA).