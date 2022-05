Da Assisi manifesto deontologico cultura cura della persona

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAG - Parte da Assisi il manifesto deontologico per la cultura della cura della persona. "Un documento valoriale, etico e deontologico fondamentale, come una pietra miliare su quelli che sono i valori dell'agire quotidiano dei nostri professionisti": Federico Pompei, presidente dell'Ordine Tsrm e Pstrp (Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) di Perugia e Terni, definisce così la Costituzione etica della Fno (Federazione nazionale degli Ordini) Tsrm e Pstrp, presentata nella sala Pace del Sacro Convento e che racchiude 19 diverse professioni sanitarie e circa 200mila iscritti, di cui 4mila solo in Umbria.

In un messaggio inviato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, si definisce il documento "un esempio virtuoso di condivisione, multiprofessionalità e capacità di fare squadra.

Con l'adozione della vostra carta - ha scritto il ministro - avete scelto di mettere a disposizione della collettività un manifesto deontologico, culturale e professionale diretto a tutelare la salute di tutti".

"San Francesco e Papa Francesco hanno sempre parlato di prendersi cura dell'altro. Mettere per iscritto che la cultura della cura va coltivata è importante. Questo è un documento profondo e chiaro. E' un progetto di vita", ha detto fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi.

"La Costituzione etica - ha affermato Massimo Braganti, direttore regionale Salute e Welfare - rappresenta una pietra miliare per le 19 professioni e per gli oltre 200mila iscritti che compongono l'Ordine, di cui 4mila umbri. Nella nostra regione, assieme a tutti gli altri professionisti del sistema sanitario regionale, hanno già dato evidenza di possedere una base solida di valori etici e deontologici in virtù dei quali sono stati in grado di gestire la pandemia. Armati degli stessi valori, affronteremo insieme le prossime sfide che ci attendono".

Il documento rappresenta il manifesto deontologico, culturale, professionale e l'insieme dei valori trasversali che muovono l'agire quotidiano dei professionisti afferenti all'Ordine. E' composto da 48 articoli, suddivisi in dieci parti. (ANSA).