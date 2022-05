Bettarelli, disattese scadenze su Prosperius

"Nonostante gli impegni da onorare rispetto ai termini previsti dalla legge regionale, quelli assunti per la riconvocazione della commissione consiliare entro i primi di maggio, ai fini dell'aggiornamento sugli atti compiuti, e malgrado le recenti dichiarazioni pubbliche in cui è stata annunciata da più parti la trasformazione del Prosperius in ente pubblico, non posso che rilevare come tali scadenze sono state del tutto disattese": lo sostiene il vice presidente dell'Assemblea legislativa e consigliere regionale del Pd Michele Bettarelli. "Ad oggi - spiega - manca ancora all'appello sia la fissazione della data della Commissione avente ad oggetto la situazione relativa al Prosperius, tanto che questa mattina ho provveduto a sollecitarne l'iscrizione, sia la firma dell'annunciata convenzione per l'utilizzo dei beni in concessione prevista per metà aprile, così come la sottoscrizione del preliminare di vendita che si sarebbe dovuto perfezionare entro il mese passato". "Pur continuando ad apprezzare il percorso messo in atto dalle Istituzioni e a condividere la prospettiva di valorizzazione di questo importante centro - sostiene Bettarelli -, ritengo doveroso richiamare tutti gli attori al rispetto dei termini della procedura indicati dalla legge, al fine di concludere quanto prima un iter che deve continuare ad assicurare continuità aziendale e qualità del servizio anche nel passaggio tra la maggioranza privata e quella pubblica ma che, soprattutto, sia in grado di avviare una fase in cui il Prosperius venga adeguatamente valorizzato, sia come eccellenza del territorio che come parte integrande del complesso del sistema sanitario regionale".

