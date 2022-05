Arriva anche in Umbria Scuola formazione FdI

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAG - Anche in Umbria, dopo la prima inaugurata un mese fa in Puglia, arriva la Scuola di formazione politica di FdI voluta da Raffaele Fitto e organizzata in collaborazione con il gruppo Ecr (Conservatori e riformisti europei) al Parlamento europeo.

Nella sala consiliare della Provincia di Perugia, è stato lo stesso Fitto a presentare alla stampa il corso di formazione politica regionale, affiancato dal coordinatore regionale del partito Franco Zaffini, da quello provinciale Emanuele Prisco e dal consigliere della Provincia di Perugia Jacopo Barbarito.

Europa e territori i punti cardine che troveranno spazio nella Scuola, il cui scopo è quello di offrire un percorso formativo, ispirato ai valori e ai principi conservatori, ponendo l'attenzione su temi nazionali e internazionali più significativi e su tre livelli "strettamente connessi", europeo, nazionale e locale, al fine di creare una nuova classe dirigente competente.

Fitto, copresidente del gruppo Ecr a Bruxelles, ha spiegato il senso di un progetto che ritiene i temi della formazione e della competenza "decisivi", visti come "una gamba sulla quale cammina il progetto politico di Fratelli d'Italia".

Ha quindi ricordato la recente conferenza programmatica a Milano di FdI, "dove si è discusso delle principali questioni che riguardano il futuro del Paese" come ha ricordato. "Essere una forza politica che si candida al governo del Paese - ha aggiunto - dà l'idea di una necessità, quella di approfondire e quindi di conoscere anche le questioni sulle quali essere chiamati poi a decidere".

La Scuola si inserisce quindi per Fitto in questo "impegno" del partito. "FdI - ha detto - è sempre più protagonista all'interno della famiglia dei conservatori europei ed io ho l'onore di essere il capogruppo in Parlamento europeo".

