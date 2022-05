Inaugurato l'Emporio della Solidarietà Caritas "Don Gustavo"

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - E' stato inaugurato l'Emporio della Solidarietà Caritas nella frazione perugina di Ponte Pattoli (via Antonia 61), fruibile dal 7 maggio (apertura bisettimanale: mercoledì, ore 16-19 e sabato, ore 9-12) a circa 90 famiglie in gravi difficoltà, oltre a quelle profughe ucraine. L'animazione-gestione dell'emporio è affidata a una cinquantina di volontari, tra questi un gruppo della "Gi.fra.", la Gioventù francescana. L'aspetto amministrativo-gestionale è curato dalla Fondazione di Carità San Lorenzo, ente operativo della Caritas diocesana. Quest'emporio si aggiunge ad altri quattro attivati dalla Caritas, a partire dal 2014, in collaborazione con parrocchie e realtà socio-caritative territoriali.

L'inaugurazione si è tenuta alla presenza del cardinale Gualtiero Bassetti. L'emporio è stato intitolato al parroco di Ponte Pattoli, mons. Gustavo Coletti (1938-2020), il primo sacerdote perugino a morire di Covid-19. "Don Gustavo è uno dei pochi sacerdoti che non ho potuto seguire nel momento della morte - ha detto il card. Bassetti - stavo morendo anch'io di Covid. Anzi, forse, c'è stata proprio una sostituzione davanti a Dio, perché, quando lui si è accorto di morire, ha offerto la sua vita al Signore per salvare quella del vescovo".

"Ringrazio il Signore - ha aggiunto, fra l'altro - perché questa inaugurazione può sembrare un gesto materiale, nel raccogliere e distribuire viveri, ma questa è Caritas ed è il nostro stile per dire alle persone più povere ed abbandonate - penso ai fratelli, alle sorelle dell'Ucraina -, che ci stanno a cuore. Il Signore, attraverso il segno di questo emporio, ci dice: 'Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me' (e ci sono tanti di questi piccoli del Vangelo in mezzo a noi). Nonostante tutti i nostri difetti, peccati, la consolazione più grande è quella di continuare a fare del bene, di continuare a vivere la carità".

«L'Emporio 'Don Gustavo' è uno dei tanti 'fiori meravigliosi' di carità che stanno crescendo nella nostra città", ha detto Romizi.

Quanti vogliono sostenere quest'emporio possono fare un bonifico intestato a "Fondazione di Carità San Lorenzo", specificando nella causale "Emporio don Gustavo", all'Iban: IT30P0344003000000000161500. (ANSA).