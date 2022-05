Arvedi vuole accelerare sul piano industriale Ast

(ANSA) - TERNI, 04 MAG - Un primo confronto sul piano industriale dell'Ast di Terni dopo l'acquisizione da parte del gruppo Arvedi si è tenuto oggi pomeriggio a Roma, presso il Ministero della Transizione ecologica. Presenti anche rappresentanti dello dello Sviluppo economico e la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

Secondo quanto appreso dall'ANSA, l'amministratore delegato di Ast, Mario Caldonazzo, ha espresso la volontà di procedere rapidamente con il piano industriale che prevede complessivamente investimenti per un miliardo di euro, cento milioni dei quali potrebbero essere disponibili "da subito". Ha quindi auspicato un proficuo confronto con il Governo che permetta di avere "strumenti e tempi certi".

L'ad di Ast ha illustrato in particolare il programma di interventi su ambiente, energia e sociale.

L'incontro - presieduto dal sottosegretario Vannia Gava (rpt Gava) - è stato aggiornato al 12 maggio per cominciare il lavoro relativo agli strumenti necessari per avviare il piano industriale. Che la presidente Tesei ha definito "straordinario e occasione per tutta l'Umbria". (ANSA).