Cascioli nuovo direttore generale di Confindustria Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - Simone Cascioli, 47 anni, è il nuovo direttore generale di Confindustria Umbria. Ha assunto il nuovo incarico dopo essere stato, negli ultimi due anni, dirigente di un'importante multinazionale. Negli anni precedenti aveva ricoperto il ruolo di responsabile dei Servizi associativi e delle relazioni industriali di Confindustria Umbria.

Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Umbria - è detto in un suo comunicato - ha optato per un profilo che avesse già maturato esperienza in ambito associativo "con l'obiettivo di rafforzare il processo di innovazione intrapreso negli ultimi mesi e cogliere con sempre maggiore attenzione le specifiche esigenze associative con un particolare riguardo al tema della rappresentanza e al territorio".

"Sono convinto - ha sottolineato il presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli - che la conoscenza del nostro sistema associativo e la professionalità personale e manageriale maturata in contesti internazionali, permetteranno a Simone Cascioli di svolgere nel migliore dei modi l'incarico che gli è stato affidato. Il nuovo direttore saprà apportare idee, progettualità e una modalità di lavoro senz'altro rispondenti alle esigenze dei nostri associati, consolidando la rappresentanza, potenziando i servizi presenti e attivandone di nuovi per rispondere alle mutate esigenze di mercato". (ANSA).