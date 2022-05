Aperto Centro contro discriminazioni orientamento sessuale

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - Sono state inaugurate le attività del Centro contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere di Omphalos Lgbti, attivo presso la sede dell'associazione, a Perugia.

Alla cerimonia hanno preso parte la senatrice Emma Pavanelli, il consigliere regionale Tommaso Bori e l'assessore comunale Leonardo Varasano.

Il Centro antidiscriminazioni Omphalos Lgbti - si legge in un suo comunicato - è il primo centro multiservizi in Umbria e si rivolge alle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersex vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o identità di genere, nonché a quelle che si trovano in condizioni di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale, in ragione del proprio contesto sociale e familiare. Il Centro, che si avvale della collaborazione di numerosi professionisti, offre consulenza e supporto psicologico, legale, sanitario, lavorativo, abitativo e di assistenza sociale in forma totalmente gratuita.

"L'avvio delle attività del Centro è un momento importante - commenta il presidente di Omphalos Lgbti, Stefano Bucaioni - dopo decenni in cui l'associazione ha sempre offerto servizi alla comunità in forma di volontariato, ora con i fondi dell'Unar siamo in grado di strutturare e mettere a sistema una serie di servizi indispensabili alla comunità regionale.

Purtroppo tutti i dati di ricerche e statistiche, non ultima proprio quella dell'Istat su omofobia e transfobia nei luoghi di lavoro, ci dimostrano come discriminazioni e violenze sono purtroppo ancora molto presenti nel nostro paese. Il Centro offrirà un supporto reale con una serie di professionisti altamente qualificati che accompagneranno le vittime di discriminazione".

Il centro antidiscriminazione, aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, può essere contattato al numero 0755094387, via Whatsapp o Telegram al numero 3421648900, via email all'indirizzo help@omphalospg.it oppure visitando il sito web all'indirizzo http://help.omphalospg.it. (ANSA).