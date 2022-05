Alla Perugina mascherine per tutto il mese di maggio

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - Alla Perugina "ancora per il mese di maggio saranno utilizzate le mascherine, per salvaguardare non solo i nostri dipendenti ma più in generale tutti coloro che vengono al nostro shop". Lo ha detto il direttore dello stabilimento, Marco Muratori, soffermandosi con l'ANSA sull'entrata in vigore delle nuove norme sui dispositivi di protezione. Lo ha fatto a margine dell'inaugurazione del nuovo spaccio aziendale a Perugia.

"La Nestlé - ha spiegato Muratori - cerca di tutelare il più possibile i lavoratori. Il Covid ha avuto un impatto importante ma tutte le azioni messe in pista hanno permesso di non avere un impatto sui dipendenti. E' stato quindi minimo sullo stabilimento". (ANSA).