Assaeroporti, significativo aumento traffico per Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 29 APR - C'è anche quello di Perugia tra gli aeroporti regionali per i quali Assaeroporti, l'associazione italiana dei gestori dei principali scali italiani, ha rilevato a marzo un significativo incremento del traffico.

Gli aeroporti italiani chiudono infatti il mese con quasi 10 milioni di passeggeri (9.848.164) raggiungendo il 70% dei volumi pre-pandemia.

Oltre che in quello di Perugia il significativo incremento del traffico, per quanto riguarda gli scali regionali, ha interessato anche Trapani, Lampedusa, Alghero, Cuneo, Crotone, Taranto-Grottaglie, Bolzano e Grosseto. (ANSA).