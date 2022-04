Torna edizione primaverile Raduno Mtb "Lake Bike Team"

(ANSA) - PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PERUGIA), 28 APR - Domenica primo maggio torna l'edizione primaverile del Raduno Mtb firmato "Lake Bike Team" a Passignano sul Trasimeno.

Nello scenario del lago, tra mulattiere, stradoni, single-track e discese enduro style, saranno protagonisti i biker delle ruote "grasse" provenienti da tutto il centro Italia. I partecipanti potranno scegliere tra due itinerari: un percorso Xcm, Cross country marathon, di 40 chilometri e 1.200 metri di dislivello oppure un percorso En, enduro o gravity, di 28 chilometri sempre con 1.200 metri di dislivello.

Lo scopo di "Spring edition" - spiegano gli organizzatori in un comunicato - è di ritrovarsi in sella alle proprie Mtb e godere dell'affascinante territorio dei colli del Trasimeno in un'occasione ludica, non competitiva. (ANSA).