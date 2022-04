Fisico, ampie fluttuazioni su numero contagi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - "Da un lato c'è un'indubbia (comprensibile) stanchezza da parte del pubblico nel recepire notizie sulla pandemia. Dall'altro non ci sono (per fortuna) sostanziali fatti nuovi tali da destare allarme": è il quadro sul Covid in Umbria delineato dal professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia che analizza attraverso appositi modelli matematici l'evoluzione della pandemia in Umbria. Lo fa attraverso un post sul suo profilo Facebook.

Per Gammaitoni il numero dei nuovi contagi ogni giorno "rimane piuttosto alto e sembra aver rallentato, se non proprio interrotto, la discesa". "La cosa più evidente - spiega - è l'elevata ampiezza delle fluttuazioni che ne fa un dato piuttosto incerto. C'è anche chi avanza dubbi sulla effettiva significatività del dato perché non necessariamente tutti coloro che risultano positivi vengono segnalati, come invece (forse) avveniva in passato. Per questo motivo, mentre nessuno dubita che nel lungo periodo questo numero si ridurrà fino a zero, nel breve non è chiaro come evolverà".

Il fisico rileva però che "la curva degli ospedalizzati appare in stabile discesa, e questa è una gran bella notizia".

"In sintesi: possiamo stare contenti - conclude il professor Gammaitoni -, mantenendo però un atteggiamento di prudenza perché il virus circola ancora abbondantemente". (ANSA).