Alta onorificenza bilancio a 'Pietro Coricelli'

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 28 APR - L'azienda olearia di Spoleto Pietro Coricelli ha ottenuto l'Alta onorificenza di bilancio in occasione del 41/o premio Industria Felix "Il Centro che compete", che si è svolto presso l'Università Luiss Guido Carli a Roma.

L'azienda spiega di essere stata riconosciuta tra le migliori imprese a conduzione femminile con sede legale in Umbria per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved. Si è imposta tra le 90 società premiate del centro Italia, 11 per l'Umbria, per i risultati di bilancio conseguiti nel 2020, anno definito particolarmente complesso per la pandemia.

La Pietro Coricelli nel 2021 ha raggiunto un fatturato di 165 milioni di euro, in aumento del 32% rispetto al 2020. Per quanto riguarda i volumi sono stati 45 milioni i litri di olio venduti, + 16 % rispetto al 2020.

"Siamo molto orgogliosi di questo premio - afferma Chiara Coricelli, amministratore delegato di Pietro Coricelli - perché certifica l'impegno e il lavoro che stiamo portando avanti con grande determinazione per una crescita sostenibile, per l'attenzione e il rispetto verso le persone, l'ambiente e la comunità locale. Gli ultimi anni sono stati sicuramente complessi ma al tempo stesso sfidanti e di grande fermento.

Abbiamo spinto molto investendo in innovazione e avviando, proprio nel 2020, un percorso di qualità, trasparenza e sostenibilità, prima con il lancio della prima linea di olio evo a tracciabilità certificata, poi con l'implementazione della blockchain a ulteriore garanzia di qualità e affidabilità, applicandola al nostro prodotto più venduto; inoltre, abbiamo sviluppato accordi di filiera per garantire acquisti economicamente sostenibili e per aiutare il settore agricolo italiano. Il mercato ha risposto bene premiando le nostre scelte e questo è un risultato fondamentale per guardare con ottimismo al futuro". (ANSA).