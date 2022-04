Sindaco Assisi, abbiamo occasione per cambiare storia

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 27 APR - "Abbiamo una occasione unica, cambiare la storia di Assisi, del nostro Paese e del mondo alla luce della vita e della spiritualità di San Francesco, patrono dei cultori dell'ecologia, patrono d'Italia e di tutti i comuni": è il commento del sindaco della città umbra Stefania Proietti all'approvazione da parte del Senato del disegno di legge per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. "Ci offre la possibilità di confrontarci con la storia e di lasciare un segno indelebile nella storia" ha aggiunto.

"A nome di tutte le cittadine e i cittadini di Assisi - ha sottolineato ancora Proietti - posso affermare che siamo qui, e opereremo con ogni nostra energia, con la forza, l'entusiasmo e il coraggio di cui non ci si pente mai".

Il sindaco ha quindi evidenziato che "nel cuore della politica nazionale finalmente Assisi e San Francesco sono stati al centro dell'attenzione e questo è un grande orgoglio per chi amministra una città speciale e si è dato da fare concretamente sin dal primo momento di questo iter legislativo". (ANSA).