Nuova ambulanza per Azienda ospedaliera Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 27 APR - L'Azienda ospedaliera di Perugia dispone ora di un' ambulanza di ultima generazione e dalle dimensioni compatte per raggiungere agevolmente anche i vicoli dei centri storici. E' stata acquistata dal Santa Maria della Misericordia per rinnovare il parco veicoli in dotazione del 118 e sostituire quelli ormai obsoleti.

L'ambulanza - è detto in un comunicato dell'Azienda ospedaliera - è dotata di cambio automatico e presenta all'interno un allestimento tecnologicamente avanzato per la gestione del paziente in emergenza-urgenza. Permette tra l'altro l'invio in tempo reale, in telemedicina, dell'elettrocardiogramma alle strutture sanitarie, tramite il monitor defibrillatore. È inoltre dotata di pompe infusionali, ventilatore polmonare per i pazienti intubati e dell'apparecchiatura per l'immobilizzazione di quello traumatizzato.

L'ambulanza è stata inaugurata nel pizzale antistante il pronto soccorso di Perugia alla presenza del direttore generale facente funzione dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, del direttore amministrativo Cristina Clementi, del direttore della struttura di Igiene e organizzazione dei Servizi ospedalieri, Pietro Manzi, del responsabile della Centrale unica regionale del 118, Francesco Borgognoni, e del coordinatore autisti, Paolo Piergiovanni.

"Prosegue il piano investimenti dell'Azienda ospedaliera di Perugia - si legge ancora nella sua nota - per le attività di ammodernamento tecnologico e del rinnovo del parco ambulanze, fortemente voluto dalla Direzione aziendale che ha seguito direttamente le procedure di acquisto per il celere reperimento e allestimento dei mezzi di soccorso. Cinque ambulanze necessitavano di essere sostituite per il superamento del chilometraggio consentito e in pochi mesi (da luglio 2021) ne sono arrivate tre, mentre un quarto veicolo verrà consegnato entro giugno". (ANSA).