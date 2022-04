A Terni un mese di eventi per 126/a edizione del Cantamaggio

(ANSA) - TERNI, 27 APR - Ventisette giorni di festa e un corposo cartellone di eventi, tra cui la sfilata dei tradizionali carri allegorici, che torna dopo due anni di assenza: al via sabato a Terni la 126/a edizione del Cantamaggio ternano, manifestazione che celebra ogni anno l'inizio della primavera.

"Maggiaioli non si nasce… si diventa", sfilata dei mini-carri realizzati dalle scuole dell'infanzia di Terni per le vie del centro città, aprirà proprio sabato gli eventi, insieme all'inaugurazione dell'albero del maggio in piazza Europa.

Seguirà in piazza della Repubblica lo spettacolo multisensoriale sulla ruota panoramica, scritto e diretto da Stefano de Majo con le coreografie delle New Lady Spartanes.

I festeggiamenti continueranno martedì dalle 10 alle 18 alla Bct di Terni con "Tempus vitae" e la mostra fotografica dal titolo "In quel di Maggio" tratta dall'archivio di Enrico Valentini, che verrà allestita alla chiostrina della Bct e sarà visitabile fino al 10 maggio.

L'omaggio al musicista Corrado Fedrighi, la mostra fotografica di Alberto Mirimao, spettacoli folk, fino ai concorsi di poesie e canzoni maggiaiole, sono altre iniziative in programma durante il Cantamaggio, che avrà la sua giornata clou il 21, quando ci sarà la sfilata dei carri allegorici lungo le vie del centro cittadino.

Domenica 22 maggio alle 16.30 sarà la volta in piazza Europa delle canzoni maggiaiole e la premiazione dei carri vincitori dell'edizione 2022.

"Dopo due anni di stop della sfilata a causa della pandemia quest'anno torniamo in presenza e per questo abbiamo deciso di fare le cose in grande e di creare un cartellone di eventi" ha spiegato, durante la presentazione, il presidente dell'Ente Cantamaggio Ternano, Maurizio Castellani. (ANSA).