Diminuiscono i ricoveri Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - Ricoveri Covid in diminuzione in Umbria, nelle ultime 24 ore: sono 229 in tutto, secondo i dati della Regione, sei in meno, con i posti occupati nelle terapie intensive fermi a otto.

Non si registrano altri decessi e i guariti sono 1.402.

In leggero calo gli attualmente positivi, 12.547 (299 in meno) ed i casi giornalieri, 1.103. Questi ultimi sono emersi dall'analisi di 1.003 tamponi molecolari e 4.992 test antigenici, con un tasso di positività sul totale in calo, al 18,4 per cento (era 22,06 ieri). (ANSA).