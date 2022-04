Torna in presenza Perugia 1416, l'ingresso di Fortebraccio

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - Con molte novità, torna in presenza per la sua settima edizione "Perugia 1416". La rievocazione storica che ricorda l'ingresso di Braccio Fortebraccio in città si terrà dal 9 al 12 giugno, interamente in centro.

Il corteo storico con 500 figuranti non sarà oggetto di punteggio e si svolgerà di sabato anziché di domenica. Il Palio sarà assegnato al rione vincitore delle tre sole sfide sportive: confermate la mossa alla torre e la corsa del drappo. Il lancio del giavellotto lascia invece spazio all'altra novità, il tiro con l'arco storico.

Nell'ottica di una sinergia con gli operatori dell'acropoli, si terrà nel cuore della città anche l'ingresso di Braccio, interpretato ancora da Alexio Bachiorri, tradizionalmente al Cassero di Porta Sant'Angelo.

"Il recupero di Perugia 1416 potrebbe anche apparire improprio a fronte di tante incertezze e del dramma della guerra, ma anche un felice antidoto. Abbiamo bisogno di una ventata di ottimismo", è stato sottolineato nella presentazione dell'evento alla sala dei Notari. Presenti il sindaco Andrea Romizi, l'assessore comunale alla Cultura Leonardo Varasano e Teresa Severini, presidente dell'Aps Perugia 1416. "In questi due anni - è stato aggiunto - non si è spenta la luce. Celebriamo il ritorno in presenza e la voglia di fare che hanno prevalso su uno scoraggiamento che poteva esserci".

A fronte di numerosi eventi collaterali, c'è una novità anche per le testimonianze storiche. Sarà infatti presentata in una conferenza storica il 30 aprile una pergamena del 17 luglio 1416, oggi conservata all'Archivio di Stato. Una delibera del Consiglio dei Priori e Camerlenghi delle Arti con cui si dava mandato di spesa per accogliere Braccio in città dopo la battaglia di Sant'Egidio vinta il 12 luglio. Sarà anche presentato il "grosso", una moneta di argento di grande valore in quel periodo storico. (ANSA).