Tornano "Le rose di Santa Rita" per sostenere Alveare Cascia

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 19 APR - Tornano "Le rose di Santa Rita" per sostenere il mondo dell'infanzia, tra cui l'Alveare, che si trova accanto al monastero di Cascia, dove da oltre 80 anni vengono accolte tante bambine e ragazze che arrivano da famiglie in difficoltà economica e sociale.

Sabato 30 aprile e domenica primo maggio in oltre 500 località italiane sarà possibile acquistare le rose grazie all'evento nazionale organizzato dalla Fondazione Santa Rita da Cascia onlus per sostenere, appunto, i progetti del monastero delle agostiniane di Cascia. Sul sito rosedisantarita.org la mappa per cercare tutti i luoghi in cui saranno presenti i volontari dell'evento, oppure ordinare subito online le piantine, per riceverle entro il mese di maggio.

"Ogni piantina di rose è preziosa perché porta con sé l'amore della nostra santa e insieme rappresenta il seme del futuro di tutti noi, quello che è racchiuso nei bambini", spiega suor Maria Rosa Bernardinis, madre priora del monastero Santa Rita da Cascia e presidente della Fondazione. Per le rose di Santa Rita lavorano oltre 1.500 volontari. (ANSA).