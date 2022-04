A Montecastrilli la 54/esima edizione di Agricollina

(ANSA) - TERNI, 19 APR - Torna a Montecastrilli da sabato a lunedì prossimi, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, Agricollina, mostra mercato delle macchine agricole e degli animali da cortile. Si svolgerà al Centro fiere don Serafini ed è stata presentata nella sede della Provincia di Terni.

"Siamo giunti alla 54/a edizione, che si aprirà con il prologo del 22 aprile in concomitanza con la Giornata mondiale della Terra ed in occasione del convegno dedicato alla figura di Adriano Ciani che negli anni ha dato un grande contributo alla nostra fiera" ha detto il sindaco di Montecastrilli, Riccardo Aquilini. "Agricollina - ha aggiunto - è uno degli appuntamenti più importanti del settore in Umbria e coniuga insieme tradizione e innovazione offrendo ogni anno le più importanti novità dal punto di vista tecnico e dei prodotti".

Appoggio e sostegno da parte della Provincia è stato annunciato dalla vice presidente dell'ente, Monia Santini, che ha parlato di "istituzioni al servizio dei territori e degli eventi di qualità che vanno accolti e incentivati". "Agricollina - ha detto ancora - è l'esempio di come il passato si possa tramandare in maniera virtuosa per traghettarlo nel presente e nel futuro mettendo in mostra i prodotti delle nostre terre e le nostre realtà che vanno fatti conoscere sempre di più".

Presenti alla conferenza stampa anche il presidente di Coldiretti Umbria, Albano Agabiti, il segretario generale di Confcommercio regionale, Federico Sisti, e il direttore di Confartigianato Terni, Michele Medori. (ANSA).