In Umbria dieci ricoverati Covid in meno ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 16 APR - Dieci ricoverati Covid in meno, 261, e nessun morto per il virus nelle ultime 24 ore in Umbria. Dove però salgono a sette, due in più, i posti occupati nelle rianimazioni. Emerge dai dati della Regione.

Sempre nell'ultimo giorno sono emersi 1.163 nuovi casi e 1.543 guariti, con gli attualmente positivi in discesa a 13.058, 380 in meno.

Sono stati analizzati 6.697 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 17,3 per cento, era 16,5 venerdì e 14,76 lo stesso giorno della scorsa settimana.

