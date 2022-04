Quattordicenne precipita da lucernario rotto, ferito

(ANSA) - PERUGIA, 12 APR - Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito in una struttura commerciale di Città di Castello dopo essere caduto nei locali sottostanti a seguito della rottura di un lucernario, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto intorno alle 19.30 di martedì.

Secondo quanto si è potuto apprendere da fonti sanitarie, il quattordicenne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Città di Castello, ma era vigile e cosciente. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso accertamenti. (ANSA).