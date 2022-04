Umbria Jazz, anche Gilberto Gil all'Arena Santa Giuliana

(ANSA) - PERUGIA, 11 APR - Il 9 luglio protagonista il Brasile a Umbria Jazz, a Perugia, con due grandi interpreti: Marisa Monte e Gilberto Gil. Marisa Monte, cantante, songwriter, produttrice e multi strumentista di Rio de Janeiro, è considerata la più̀ bella voce della sua generazione nel pur affollato campo della musica popolare brasiliana. Nel tour di quest'anno Gilberto Gil sarà circondato da figli e nipoti in qualità di musicisti, cantanti, compositori, arrangiatori.

L'artista baiano non è soltanto un mito della musica popolare brasiliana, che ha contribuito a portare a livelli artistici di assoluta eccellenza, ma una leggenda della musica del mondo.

Il 12 luglio un ritorno che a Umbria Jazz è sempre una festa, quello di Dee Dee Bridgewater. Dee Dee fa parte della storia del Festival, e viceversa: nel 1973 era una ragazza che cantava nella notevolissima Orchestra di Thad Jones e Mel Lewis che aprì la prima edizione.

A dividere il palco con la Bridgewater saranno gli Incognito, che con più̀ di quarant'anni di carriera ed una ventina di album alle spalle restano un punto di riferimento e una pietra miliare della scena dell'acid jazz inglese e mondiale.

Il 13 luglio è la volta di una band con dietro la grande ombra di Sun Ra e dei musicisti della sua Arkestra, pionieri del jazz cosmico: The Comet is Coming. Nella stessa serata Cory Wong, chitarrista, bassista, songwriter, produttore, podcast-host americano.

Torna inoltre il 14 luglio a Umbria Jazz dopo qualche anno (l'ultima volta fu un duo pianistico con Chick Corea) una vera icona della musica degli ultimi sei decenni, non solo del jazz, Herbie Hancock.

Tra i protagonisti dei concerti all'Arena santa Giuliana ci saranno anche il trio di Pasquale Grasso con Samara Joy, opening act per i concerti del 16 e 17 luglio (Tom Jones e Jeff Beck) e Fred Martins il 15 luglio (Diana Krall). Inoltre tutte le sere Accordi Disaccordi con Anais Drago al Restaurant Stage dell'Arena dalle 19.30.

Il programma completo sarà disponibile dal 18 maggio. (ANSA).