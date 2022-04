Doppio successo di Danilo Petrucci in MotoAmerica Superbike

(ANSA) - TERNI, 11 APR - "Two is megl che uan (two is better than one)". Scherza così dal proprio profilo Instagram, postando una foto con il doppio segno della vittoria in sella alla moto, Danilo Petrucci, che nel suo weekend di debutto in MotoAmerica Superbike ha conquistato una storica doppietta. Dopo la vittoria di sabato in gara 1, il pilota ex MotoGp di Terni si è infatti aggiudicato nella tarda serata di domenica (ora italiana) anche la gara 2 di Austin, in Texas, alla guida della Ducati Panigale V4 R del team Warhorse Hsbk.

In entrambe le gare si è imposto sul sudafricano della Yamaha Mathew Scholtz, arrivato secondo.

"Tornare a vincere su una Ducati è stato bellissimo, sono contento per questo team che da tempo non vinceva" aveva detto, dopo la vittoria di sabato, lo stesso Petrucci. Il quale ha deciso di disegnare sul proprio casco, sotto le bandiere italiana e statuitense, la scritta "the handyman", "il tuttofare".

Il trentunenne ternano è reduce infatti dalla Dakar 2022, disputata a gennaio, dove è stato il primo ex pilota ex della Moto Gp a vincere una tappa dello storico rally. (ANSA).