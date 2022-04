Due fermi per la rapina al supermercato di Arrone

(ANSA) - ARRONE (TERNI), 09 APR - Identificati e arrestati dai carabinieri due presunti autori della rapina compiuta da tre persone, intorno alle 20 di venerdì, in un supermercato del centro di Arrone. Si tratta di due diciottenni ternani, uno di origine albanese e l'altro magrebine, sottoposti a fermo di polizia giudiziaria, già in passato accusati insieme di un analogo colpo a Rimini.

Secondo quanto ricostruito dall'Arma i due, insieme ad un altro complice ancora non rintracciato, con il volto parzialmente coperto da una mascherina, cappuccio e berretto, hanno fatto irruzione nel negozio intimando al proprietario e alla commessa, sotto la minaccia di due pistole, di sdraiarsi a terra. Il negoziante, credendo in uno scherzo, ha tentato una reazione, ma è stato aggredito ripetutamente al capo con il calcio della pistola da uno dei rapinatori. Gli altri due si sono diretti verso la cassa, impossessandosi dell'incasso, quantificato in diverse migliaia di euro.

I tre si sono poi dati alla fuga a piedi nelle vie circostanti, abbandonando il cassetto della cassa vuoto e gli indumenti, prima di salire su un'auto di cui un residente è riuscito ad annotare la targa. Gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità del proprietario che ha riferito di aver prestato il mezzo ad un'altra persona. L'altro arrestato ha invece usufruito di un passaggio da un altro testimone, sempre nella stessa zona e allo stesso orario. Entrambi sono accusati di rapina aggravata. (ANSA).