Partiti da Umbria Stati generali di professionisti e imprese

(ANSA) - PERUGIA, 04 APR - Imprenditori, professionisti, commercialisti e avvocati si sono dati appuntamento a Perugia presso la Fondazione Sant'Anna per gli Stati generali di professionisti, partiti dall'Umbria per analizzare insieme aspetti tributari e crisi d'impresa. Il confronto tematico si è focalizzato su "Reati tributari tra aspetti penali e compliance D.Lgs. 231". Il Decreto legislativo 231/01 stabilisce le responsabilità del datore di lavoro e dell'azienda in caso di illeciti compiuti dai propri dipendenti.

I lavori sono stati aperti da Gianni Cicero, presidente della Fondazione Centro studi valore impresa e condotti da Lucia Bertinelli, coordinatrice Regione Umbria della Fondazione Centro studi valore impresa e dall'avvocato Lucia Baldoni, membro del Consiglio nazionale della Fondazione. "L'incontro di Perugia - spiega il presidente della Fondazione, Gianni Cicero - è stato il primo di una serie di momenti di riflessione che si terranno in altre regioni dove Valore impresa è presente". Il programma ha previsto gli interventi del prof. Maurizio Leo, docente presso la Scuola nazionale dell'amministrazione pubblica che è intervenuto sul tema: "Il Sistema penale tributario", il dott.

Annibale Dodero, già direttore della Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle entrate ("Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario"); il prof. Saverio Capolupo, membro del Consiglio di Stato ("I reati tributari presupposto della responsabilità amministrativa); il dott. Fabrizio De Simone, docente e revisore legale, già dirigente dell'Università di Cattolica del Sacro Cuore di Milano ("La costruzione e l'implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n.231/2001. Focus sulla prevenzione dei reati tributari e sugli strumenti digitali per l'attuazione del Sistema prevenzionistico").

"L'obiettivo - ha spiegato Gianni Cicero - è stato quello di puntare a una sempre maggiore conoscenza e specializzazione dei nostri professionisti, per meglio sostenere le nostre imprese che stanno affrontando uno scenario tremendo". (ANSA).