A Cristiano Lucarelli premio Panchina d'oro serie C

(ANSA) - TERNI, 31 MAR - E' andato a Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana, il premio "Panchina d'oro" relativo alla stagione 2020/2021 del campionato di serie C. Si tratta di un premio annuale - spiega la società rossoverde in una nota - assegnato del settore tecnico della Figc su indicazione degli allenatori stessi (hanno diritto di voto tutti i tecnici di serie C della stagione in corso oltre quelli impegnati nello scorso campionato).

Lucarelli, che la scorsa stagione ha vinto con i rossoverdi il proprio girone di serie C, è stato premiato come miglior tecnico della categoria per essere stato "capace di ottenere la promozione - ha spiegato la Figc - al termine di un campionato esaltante, chiuso con 90 punti in 36 partite disputate".

"Il ringraziamento va ovviamente al settore tecnico e ai colleghi che mi hanno votato" ha commentato Lucarelli, dopo aver ricevuto la telefonata di Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico federale, che gli annunciava l'assegnazione del riconoscimento.

"Ritirerò personalmente il premio - ha continuato l'allenatore - ma si tratta di un riconoscimento per tutta la Ternana: grazie alla società che mi ha scelto, ai ragazzi che hanno disputato una stagione incredibile e al mio staff, che con me e come me è partito facendo la gavetta, e che mi ha permesso di togliermi questa bellissima soddisfazione". (ANSA).