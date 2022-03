Piediluco si prepara ad ospitare quattro regate

(ANSA) - TERNI, 30 MAR - Due meeting nazionali, la 36/a edizione del Memorial D'Aloja e un campionato italiano: il lago di Piediluco si appresta ad ospitare quattro importanti eventi di canottaggio, nell'ambito di un progetto più ampio di valorizzazione dello specchio d'acqua.

Il calendario degli appuntamenti è stato presentato a Terni dal presidente della Federazione italiana canottaggio, Giuseppe Abbagnale, in una conferenza stampa tenuta presso la Fondazione Carit, che ha contribuito finanziariamente all'organizzazione degli eventi. Il primo sarà il Meeting nazionale in programma sabato e domenica prossimi. Dall'8 al 10 aprile sarà poi la volta del Memorial Paolo D'Aloja, regata internazionale che, di fatto, apre per l'Italia la stagione. Saranno rappresentati 20 nazioni. Oltre all'Italia ci saranno Arabia Saudita, Belgio, Benin, Costa D'Avorio, Danimarca, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Marocco, Olanda, Principato Di Monaco, Romania, Serbia, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Zimbabwe.

Il 7 e 8 maggio si terrà inoltre il secondo appuntamento del Meeting nazionale, durante il quale tutti gli atleti interessati all'attività internazionale potranno farsi notare dai tecnici federali. Infine il 25 e 26 giugno sempre il lago di Piediluco ospiterà i Campionati italiani Under 23 - Ragazzi esordienti Fondazione Carit, appuntamento importante sia per i titoli in palio sia perché consente alla categoria under 23 di affinare la preparazione in vista del mondiale di categoria in programma in luglio a Varese.

"A Piediluco ci sarà il meglio del canottaggio italiano" ha commentato Abbagnale. Il quale ha anche annunciato che tra luglio e agosto ci saranno una serie di eventi selettivi, propedeutici a gare internazionali, e di raduni delle squadre nazionali. "Il lago di Piediluco - ha commentato Abbagnale - è il fiore all'occhiello dell'Italia remiera".

Tra i progetti in campo per raggiungere questo obiettivo le ristrutturazioni del Centro nazionale di preparazione olimpica e paralimpica e la nuova zona di arrivo. (ANSA).