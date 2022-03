A Terni bus e mensa scolastici gratuiti per alunni ucraini

(ANSA) - TERNI, 30 MAR - Trasporto scolastico gratuito per bambini e studenti ucraini di nuovo ingresso, coperti anche i costi delle mense della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, su richiesta degli interessati ed in relazione alle effettive esigenze: è quanto ha disposto il Comune di Terni nell'ambito degli interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni in fuga dalla guerra e domiciliati nel territorio comunale. La direzione Welfare e la direzione Istruzione hanno concordato inoltre - spiega una nota - di rimodulare lo sportello immigrazione già attivo, per l'accoglienza, l'informazione, l'orientamento e il supporto dei singoli e delle famiglie ucraine presenti.

In merito al trasporto scolastico verranno anche attivate nuove linee, qualora fosse necessario, in accordo e secondo le possibilità del gestore. Inoltre il comune di Terni sta anche valutando la disponibilità nelle scuole anche in riferimento alla presenza di studenti connazionali e docenti od operatori con competenze linguistiche correlate per garantire la migliore inclusione possibile. "Verranno anche forniti - spiega l'assessore alla Scuola, Cinzia Fabrizi - i libri necessari per la frequenza della scuola primaria secondo consuete previsioni normative, sempre su richiesta degli interessati". (ANSA).