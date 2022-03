Foligno, nuovo impianto di illuminazione a Prato smeraldo

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 25 MAR - "Torna finalmente a risplendere - nel vero senso del termine - il quartiere di Prato Smeraldo, dove siamo intervenuti in maniera massiccia per ammodernare gli impianti di illuminazione: dall'area verde alla 'zona dei palazzi', sino a via dei Trinci". Lo ha sottolineato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, in occasione dell'inaugurazione dell'opera.

"Nello specifico - ha spiegato - sarà illuminata via Piemonte, la strada che da via Mameli costeggia l'area verde, lungo il perimetro della cosiddetta 'buca'. L'altro intervento riguarda la completa illuminazione del giardino pubblico tra l'edicola e la scuola primaria, con punti luci di arredo urbano di ultimissima generazione tecnologica. Lungo la centralissima via Mameli, nel tratto da via Ugolino di Gisberto all'altezza dell'edicola sino a via Liguria - quindi a ridosso dell'area verde e dei 'palazzi' - sono stati sostituiti 14 apparecchi di illuminazione a tecnologia Led a risparmio energetico e telegestibili. Nel cuore stesso del quartiere, lungo via Friuli - la strada che costeggia i palazzi e l'area della buca - abbiamo completamente sostituito 11 pali ed 11 apparecchi di illuminazione, sostituendoli con apparecchiature moderne e funzionali. Con questi investimenti riportiamo in luce l'area strategica centrale, nonché più abitata e frequenta di Prato Smeraldo. Siamo voluti intervenire anche in un'altra arteria principale, non solo per la zona ma per l'intera città: via dei Trinci, con la sostituzione di 15 apparecchi d'illuminazione vecchi con nuovi modelli a tecnologia Led a risparmio energetico e telegestibili. Nel complesso abbiamo installato 56 nuovi impianti: investire sulla nuova illuminazione significa investire anche su arredo urbano, riqualificazione urbana e sicurezza". (ANSA).