Fiamme danneggiano allevamento di api ad Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 25 MAR - Sono ingenti i danni causati da un incendio che nel pomeriggio di venerdì è divampato in un allevamento di api in località Sferracavallo, ad Orvieto.

Le fiamme, che hanno coinvolto delle sterpaglie, hanno distrutto anche una settantina di arnie. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco per lo spegnimento del rogo, anche i carabinieri forestali per i rilievi.

Sempre nella giornata di oggi i pompieri sono intervenuti a San Gemini, con due squadre, per un incendio di bosco e sterpaglie.

In precedenza altri incendi simili si erano sviluppati a Guardea e ancora ad Orvieto. (ANSA).