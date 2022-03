A Perugia un torneo interregionale di baseball per ciechi

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAR - Quando lo sport è veicolo di integrazione sociale: una partita di baseball per ciechi ne è un esempio. A Pian di Massiano si è disputato domenica 20 marzo, un torneo interregionale con la partecipazione delle squadre Umbria Redskins, Fortitudo Bologna e Fiorentina Bxc, evento realizzato con il supporto organizzativo del Lions club Perugia Host, da sempre impegnato in iniziative di carattere sociale. Dice Emilio Venuti, ideatore del progetto: "Il baseball per ciechi è uno sport che concede molta autonomia all'atleta non vedente in più fasi di gioco, come la battuta, la corsa, il recupero della pallina in difesa e il tiro: con un costante allenamento si perfeziona l'intesa con l'assistente e si realizza così una sorprendente sincronia di intenti".

Al torneo hanno assistito i soci del Lions club di Perugia Host con il presidente Aldo Ranfa, l'assessore allo sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli e la consigliera del Comitato paraolimpico Maria Rosi. Ad aggiudicarsi il Trofeo è stata la squadra umbra, che in finale ha battuto i bolognesi della Fortitudo. Ad aggiungere una ulteriore soddisfazione agli organizzatori di una giornata di sport e solidarietà, la presenza dei ragazzi dell'Istituto Serafico di Assisi, che al termine della finale sono entrati in campo.

Per l'occasione il Lions Club Perugia Host ha consegnato a tutti i partecipanti del torneo una medaglia ricordo scritta anche in braille. (ANSA).