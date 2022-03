Maschi sempre più colpiti Disturbi comportamento alimentare

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - Anche i maschi sono sempre più colpiti dai disturbi del comportamento alimentare dai quali "fino a dieci anni fa erano indenni" mentre ora nella fascia adolescenziale sono il 20 %. A rilevarlo è la psichiatra e psicoterapeuta Laura Dalla Ragione secondo la quale "probabilmente tra dieci anni non sarà più un disturbo di genere". "Il motivo di questo interessamento del mondo maschile è collegato al cambiamento del rapporto con il corpo dei ragazzi, anche per loro diventato teatro del disagio" aggiunge parlando con l'ANSA.

"Tra il 2020 e il 2021 - ha spiegato Dalla Ragione - gli accessi alle strutture di cura territoriali e ospedaliere dei ragazzi è aumentato di quattro volte. Probabilmente il lockdown ha fatto emergere una sofferenza più nascosta, quella maschile".

Per la direttrice della Rete disturbi comportamento alimentare dell'Usl Umbria 1 e presidente della Società italiana riabilitazione disturbi del comportamento alimentare e del peso "la fascia più colpita rimane ancora quella tra 12 e 25 anni".

"Ma in questo momento l'area - sottolinea - si è molto allargata, con esordi precoci di bambini di 8-9 anni e persone adulte di 40 -50 anni che si ammalano per la prima volta. In un certo senso si tratta di forme nuove di depressione che possono colpire tutti, indistintamente dal livello sociale e culturale.

I Dca possono colpire tutti, sono patologie globalizzate, cioè si diffondono a macchia d'olio appena si diffondono certi stili di vita e certi modelli culturali . Ma non dobbiamo fraintenderne l'origine. L'attenzione estrema all'immagine corporea, il culto della magrezza non sono 'la causa' dei disturbi alimentari. La loro funzione sembra soprattutto di suggerire la strada attraverso la quale un malessere più profondo, grave, strutturale si esprime e cerca una sua risoluzione. E' una grande paura di vivere e la sensazione di non essere adatti a questo mondo che pervade la vita delle tante persone , che entrano nella strada dei Disturbi alimentari".

(ANSA).