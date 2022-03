Umbria riconverte in non Covid altri posti letto ospedali

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAR - In considerazione dell'andamento epidemico e della ridotta necessità di posti letto di area medica dedicati al Covid, in Umbria è stato deciso di riconvertire ulteriori posti letto di area medica nei Dea di secondo livello, presso l'ospedale della Media Valle del Tevere e in una Rsa di Terni. Il provvedimento è stato adottato dal commissario per l'emergenza Massimo D'Angelo.

In particolare saranno di riconvertiti da Covid a non Covid dieci posti letto all'Azienda ospedaliera di Perugia e quattro a quella di Terni, entro l'8 marzo; 12 all'ospedale Media Valle del Tevere, entro mercoledì 9 marzo, e 12 alla Rsa le Grazie "Terni" entro venerdì 11 marzo. (ANSA).