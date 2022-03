Successo per visite promosse Associazione guide turistiche

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAR - Grande successo per le due giornate dedicate alla riscoperta delle bellezze del territorio della provincia di Perugia, meno note al grande pubblico, ma pur sempre ricche di fascino: sabato e domenica infatti molti i visitatori si sono iscritti gratuitamente al tour ai due santuari mariani, Mongiovino a Panicale e Pietrorossa a Trevi.

L'evento è stato promosso dall'associazione Guide turistiche dell'Umbria, nell'ambito della Giornata internazionale dedicata a questi operatori istituita nel 1990 dalla World federation tourist guide associations, e promossa in Italia dalla Angt (Associazione nazionale guide turistiche), con l'obiettivo di presentare la figura, valorizzare i monumenti meno noti e promuovere la solidarietà. Le visite, infatti, erano gratuite, ma i partecipanti potevano fare le loro donazioni all'Aucc, Associazione umbra per la lotta contro il cancro. All'iniziativa hanno quindi preso parte anche alcuni volontari per spiegare il ruolo e le attività dell'associazione.

"Siamo molto grati - commenta il presidente di Aucc, Giuseppe Caforio - all'associazione Guide turistiche dell'Umbria per avere scelto, quest'anno, l'Aucc. E ai tanti partecipanti alla due giorni di visite guidate per aver fatto le loro donazioni alla nostra associazione. Mai come in questi ultimi due anni c'è bisogno di tanta solidarietà e di sostenere Aucc per la continuità di servizi, come la psiconcologia, essenziali per i pazienti". (ANSA).