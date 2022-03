Positiva al Covid e in quarantena sorpresa in auto sulla E45

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAR - Positiva al Covid e in quarantena obbligatoria, è stata fermata per un controllo mentre viaggiava in auto, come passeggera, lungo la E45 e denunciata dalla polizia stradale di Perugia.

Si tratta di una giovane di 24 anni. Ai poliziotti ha riferito di essersi allontanata da casa per recarsi nel nuovo domicilio dove avrebbe trascorso il resto del periodo di quarantena, specificando di aver comunicato lo spostamento alla Usl di Perugia, ma al servizio dedicato della stessa Usl Umbria 1 non risultava nessuna comunicazione in tal senso.

Dopo averle spiegato la pericolosità del suo comportamento per la salute pubblica, gli agenti hanno denunciato la 24enne per il reato di epidemia e le hanno intimato di fare immediato ritorno a casa per ultimare l'obbligatorio periodo di isolamento.

