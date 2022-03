Giustizia e Ucraina in talk show Umbria Tv

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAR - Un'intervista a tutto campo con il procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani; e il dibattito con ospiti in studio e in collegamento su come si vive dall'Umbria la crisi bellica in Ucraina: sono i temi della 25/a puntata stagionale di "In Umbria", il talk show di Umbria tv condotto dal direttore Giacomo Marinelli Andreoli in onda giovedì 3 marzo dalle ore 21. Lo si legge in una nota della stessa emittente.

La prima parte è stata dedicata alla Giustizia e al rapporto magistratura-mass media. In studio ospite il procuratore generale Sottani e il responsabile Ansa Umbria, Claudio Sebastiani. Tanti i temi sul tappeto, dalle emergenze legate a infiltrazioni malavitose, alla cittadella giudiziaria, dal termometro della Giustizia in questa fase fino alla questione della presunzione d'innocenza che ha cambiato i rapporti tra magistratura inquirente e stampa.

Nella seconda parte della trasmissione, spazio al dibattito sulla crisi in Ucraina, tra solidarietà e timori per il futuro: in studio ospiti il rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, il nuovo capo ufficio stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Giulio Cesareo, il giornalista economico Giuseppe Castellini e in collegamento da Bruxelles, l'europarlamentare umbra Camilla Laureti. In sommario numerosi servizi sulle manifestazioni di questi giorni in Umbria e sulle testimonianze di solidarietà e vicinanza al popolo ucraino.

(ANSA).