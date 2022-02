Immigrato ucraino in Italia, pronto a partire per la guerra

(ANSA) - ARRONE (TERNI), 28 FEB - "Sono pronto a partire per fare la guerra in Ucraina e aiutare il mio popolo, il mio Paese e i poveri figli rimasti lì": a dirlo è Volodymyr Turyanskyy, trentenne ucraino da dieci immigrato ad Arrone, dove vive insieme alla madre Giulia.

Nella loro abitazione da domenica hanno accolto anche la compagna Ivanna e le due figlie di questa, tra i primi profughi giunti in Italia. La gioia per essersi riabbracciati è tanta, ma nel frattempo si guarda con forte preoccupazione alla situazione in patria. Tanto che Volodymyr si dice pronto a tornare nel suo Paese per combattere, qualora ce ne sia necessità.

"Stiamo seguendo la situazione 24 ore su 24, vediamo che risposte ci saranno" commenta con l'ANSA. "La speranza è di vincere, stiamo resistendo con forza e ricevendo tanti aiuti" continua il trentenne, operaio al momento disoccupato, una laurea in Teologia.

"Noi siamo forti e non lasciamo mai nessuno a morire - dice ancora Volodymyr -, la Russia deve uscire dal nostro Paese. Non va bene che i nostri ex fratelli ci sparino".

Un plauso il trentenne lo rivolge invece al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Lui - sottolinea - si sta rivelando una grande persona, ci sta proteggendo" conclude. (ANSA).