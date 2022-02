Da tutto il mondo preghiere per l'Ucraina su tomba S.Francesco

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - Ha raggiunto già dai primi minuti migliaia di visualizzazioni e commenti da tutto il mondo un video pubblicato da padre Enzo Fortunato nella sua pagina Facebook, che accompagna virtualmente le persone sulla tomba di San Francesco, nella Basilica Inferiore di Assisi, "per invocare il dono della pace".

Commenti sono arrivati - fa sapere il francescano, giornalista e scrittore, molto seguito sui social - da tutta Italia e anche, al momento, da Germania, Svizzera, Brasile, Romania, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Australia, Canada, Malta e Argentina.

"In questo momento - afferma padre Fortunato, accompagnando le immagini all'interno della Basilica - mentre si grida, si piange, noi vogliamo portare questo anelito di pace, questo grido dell'umanità ai piedi della tomba di San Francesco. Il Signore, per intercessione di San Francesco, illumini le menti e i cuori, doni la capacità di vincere il rancore e l'odio, per abbracciare e amare, apra spiragli di pace e non faccia costruire barriere e muri di tensione". (ANSA).